Vandali in azione. La rabbia dei residenti

DOVERA (20 novembre 2020) - Rabbia e proteste in paese per quello che a tutti gli effetti sembra essere un atto vandalico particolarmente odioso in quanto va a colpire uno dei simboli di Dovera, il sistema di canali e fontanili del parco locale di interesse sovracomunale del fiume Tormo, apprezzato da moltissimi doveresi e non solo. Nei giorni scorsi è stato abbattuto il cartello dell’ente che illustra le caratteristiche del parco e si trova a due passi dal centro, lungo la pista ciclabile e il canale che costeggiano la strada per Barbuzzera. Un piccolo angolo di verde in mezzo alle case, dove i residenti passeggiano e portano a spasso i cani. A fianco c’è anche l’allevamento ittico.

