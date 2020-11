Denunciato 36enne per detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione e furto aggravato

CREMA (19 novembre 2020) - I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Crema, nel corso delle indagini partite già all’indomani del furto avvenuto alla Intercos Europe spa di Dovera nella notte tra l’1 e il 2 novembre scorso, grazie anche alla piena collaborazione del personale di sicurezza della ditta, ha recuperato parte della refurtiva, che consisteva in varie scatole contenenti cosmetici per un valore di circa 100mila euro. L’operazione è consistita in una perquisizione locale eseguita nei confronti di un cittadino ucraino 36enne, residente a Spino D’Adda, sospettato di detenere illegalmente anche armi. Nell’abitazione dell’ucraino è stata infatti trovata una pistola a tamburo Smith e Wesson 357 magnum con 50 cartucce illegalmente detenuta. Oltre ai cosmetici i militari hanno rinvenuto 19mila euro in contanti e altro materiale provento di ulteriori furti avvenuti nei mesi scorsi nel nord Italia: sono state recuperate varie scatole di mascherine e guanti in lattice, alcune scatole di scarpe di un quotato stilista, foulards e occhiali di note marche. Tutto il materiale ritrovato è stato posto sotto sequestro e i cosmetici sono stati restituiti alla ditta Intercos Europe spa. L’ucraino al termine di tutti gli accertamenti è stato denunciato per detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione e furto aggravato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO