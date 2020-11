Rivoluzione al bocciodromo: da gennaio cambia volto

CREWMA (19 novembre 2020) - La ditta Do.Ve Srl di Roma si è aggiudicata la gara d’appalto per i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione del bocciodromo comunale di via Indipendenza. L’impresa della capitale ha battuto la concorrenza di altre tre aspiranti, presentando l’offerta migliore. «Abbiamo compiuto un passo fondamentale – afferma il cremonese Bruno Casarini, presidente del consorzio Bocce in Lombardia, che ha in gestione l’impianto sportivo fino al 2024 -. Credo che per l’inizio del prossimo anno potranno iniziare i lavori, che dureranno poco più di dodici mesi. La ditta Do.Ve è la stessa che aveva già eseguito la ristrutturazione del bocciodromo di Bergamo». L'intervento previsto costerà 850 mila euro, che sono già stati finanziati dal Credito sportivo. L’impresa che si è aggiudicata l’opera opererà a step, per evitare di dover chiudere il bocciodromo. La supervisione dei lavori spetterà alla Federbocce, che funge da stazione appaltante. L’intervento più corposo sarà la rimozione e la sostituzione dell’attuale copertura contenente amianto. Poi, si procederà con le sedi per le società sportive, la cucina, il bar e l'alloggio per il custode.

