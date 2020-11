Rifiuti, sempre più incivili

CREMA (19 novembre 2020) - Giro di vite contro chi abbandona i rifiuti nei cestini o alla base di essi, invece di fare la raccolta differenziata. Il sindaco Stefania Bonaldi lancia un duro monito contro gli incivili e annuncia controlli ancora più stringenti: oltre all’agente ambientale, che nei primi 10 mesi di quest’anno ha comminato una cinquantina di multe (importo medio 400 euro l’una), entreranno in servizio i vigili: «Il servizio di igiene urbana di Crema, con raccolta porta a porta, non è mai, e ripeto mai stato interrotto in questi mesi (e un grazie di cuore va agli encomiabili operatori di Linea Gestioni, sempre sul pezzo) – esordisce Bonaldi –: nonostante questo in città registriamo una recrudescenza nell’uso, sbagliatissimo, dei cestini portarifiuti come bidoni per le pattumiere di casa. Troppe persone, con grande disinvoltura, si avvicinano al cestino e con naturalezza ci piazzano il proprio sacchettone». Chi sono gli incivili? «Anche insospettabili – ammette il sindaco –: l’identikit dello zozzone e della zozzona è assai più variegato di quanto si immagini, non cediamo ai pregiudizi. Agente ambientale e polizia locale incrementeranno i controlli, perché fra tutti i comportamenti incivili questo è davvero odioso, basta veramente poco per essere rispettosi».

