Continua a spacciare pur essendo ai domiciliari, arrestata

CREMA (17 novembre 2020) - Il NORM della Compagnia di Crema ha arrestato una donna italiana di 30 anni e deferito in stato di libertà un’altra donna di 29 anni che vive con lei, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il normale servizio di controllo, una pattuglia della radiomobile si è recata presso l’abitazione della donna, ai domiciliari per un precedente arresto, in cui era stata trovata in possesso di 7,5 chili tra hashish e marijuana, per verificarne la presenza. Accertata la regolare presenza in casa della donna, insospettiti però dal suo atteggiamento, i carabinieri effettuavano un controllo più accurato trovando all’interno dell’abitazione 30 grammi di marijuana, tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi e 3.000 euro in contanti. Nell’abitazione inoltre venivano trovate una bottiglietta di plastica e una lattina di metallo opportunamente modificate con dei doppi fondo per l’occultamento della droga e del denaro. La spacciatrice veniva arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciata in stato di libertà la 29enne che vive con lei nell’appartamento. In sede di direttissima l’arresto veniva convalidato e la 30enne rimessa in libertà rimanendo comunque ai domiciliari per il precedente arresto.

