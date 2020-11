Decine di alberi spariti, ecco la mappa dei 'buchi'

CREMA (17 novembre 2020) - Decine di spazi vuoti, rimasti senza alberi, contati personalmente da un gruppo di cremaschi amanti della natura e attenti al decoro urbano: ne è nata una mappa dei luoghi della città dove sarebbe necessario effettuare piantumazioni che migliorino innanzitutto la qualità dell’ambiente, ma anche il decoro urbano.

Il gruppo ha concentrato la propria attenzione sulla zona nord ovest della città, ovvero dove risiedono i promotori dell’iniziativa. Tra Crema Nuova, San Carlo, l’area industriale di Santa Maria e le aree limitrofe. La situazione non è certo rosea. Non si parla di piante mancanti all’interno di giardini pubblici e altri spazi verdi, l’indagine si è infatti focalizzata soprattutto sui filari monchi a bordo strada o nei parcheggi. Punti dove magari c’erano delle piante, morte per cause naturali o sradicate dalle raffiche di vento e mai sostituite. Spazi oggi vuoti al centro di aiuole più o meno grandi. Oltre 130 alberi, a cui vanno aggiunti gli esemplari scomparsi in alcuni parcheggi. «Senza contare i tronchi mozzati sparsi nelle aiuole e mai sostituiti – prosegue l’indagine –: sappiamo tutti come le piante siano importanti per contribuire alla riduzione dell’inquinamento dell’aria. Ci danno ombra e frescura d’estate» La richiesta al Comune è dunque quella di valutare interventi mirati quanto prima, magari già alla fine del prossimo inverno, periodo favorevole alla piantumazione. L’iniziativa dei residenti vuole essere dunque da stimolo nei confronti dell’amministrazione comunale e in particolare dell’assessorato all’ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO