Il commosso saluto al comandante Semeraro

MULAZZANO (Lodi) - Commosso addio al comandante della polizia locale di Crema, Giuliano Semeraro, scomparso sabato. Il funerale è stato celebrato a Mulazzano in forma ristretta, su disposizione della prefettura di Lodi.

Semeraro, 63 anni e alla guida del corpo dal 1° settembre 2014, ha svolto il ruolo con grande serietà professionale unita a un garbo che chiunque l’abbia conosciuto difficilmente potrà scordare. In questi anni ha contribuito in modo determinante a far crescere il comando di polizia locale, a integrarlo sempre di più in un’ottica interforze, mostrando che le sue donne e i suoi uomini erano pronti a stare al fianco dei cittadini per la loro sicurezza: il lavoro fatto in questi mesi straordinariamente impegnativi a causa della pandemia ne è la prova.

