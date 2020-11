Covid: a Crema 306 positivi, 140 ricoverati in ospedale

CREMA (16 novembre 2020) - A Crema ci sono, attualmente, 306 persone positivi al Covid e 140 sono ricoverati in ospedale. I dati si evince nell'aggiornamento fornito dalla sindaca Stefania Bonaldi

Fra loro

37 sono over 70

40 hanno dai 61 ai 70 anni

54 hanno dai 51 ai 60 anni

66 hanno dai 41 ai 50 anni

37 dai 31 ai 40 anni

25 dai 21 ai 30 anni

39 dagli 11 ai 20 anni

8 bambini fino a 10 anni

"Riguardo all'ospedale Maggiore - spiega - a oggi sono 140 le persone positive al Covid19 ricoverate. Di queste 99 con sintomi acuti, 29 in terapia sub-intensiva (ventilati) mentre 12 in terapia intensiva (intubati). Quasi tutte sono del nostro Territorio. Altri 191 pazienti Covid sono seguiti da Asst a casa. Per quanto riguarda le altre patologie, 155 persone sono ricoverate presso la struttura ospedaliera cittadina. Continuiamo a fare attenzione perché la situazione è ancora seria. La curva dei contagi va contenuta, per evitare eccessiva pressione sull'ospedale e per proteggere chi è più fragile"