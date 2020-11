Nuovo lutto in Comune, scomparso il 46enne Fusar Bassini

CREMA (16 novembre 2020) - Dopo la scomparsa sabato del 63enne comandante della polizia locale Giuliano Semeraro, un altro lutto per il Comune: la morte prematura di Davide Fusar Bassini, 46enne di Crema, separato, padre di un bambino e dipendente dell’ufficio tecnico. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. "Fusar Bassini era una delle colonne portanti di uno staff, molto affiatato e dinamico, di giovani professionisti che operano presso il nostro servizio edilizia privata – lo ricorda la sindaca Stefania Bonaldi -: schietto, leale, preparato, disponibile coi colleghi, i tecnici esterni e gli amministratori, da mesi, come i colleghi alternava lavoro in presenza ed in smart working, per l’emergenza sanitaria. Oggi avrebbe lavorato da casa, ma in costante connessione con l'ufficio. Non abbiamo parole, non ce ne sono quando la morte arriva così inaspettata, feroce e nel fiore degli anni. Esprimiamo la nostra vicinanza affettuosa e ci stringiamo alla compagna, al figlio e a tutti i suoi familiari e amici e a tutti coloro, tantissimi, che gli hanno voluto bene". Il funerale si terrà mercoledì alle 14.30 in Duomo.