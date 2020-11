Madignano, torna il polo Covid

MADIGNANO (16 novembre 2020) - Con l'introduzione dell'ultimo Decreto della presidenza del consiglio dei ministri dei giorni scorsi e tenuto conto del livello di rischio epidemiologico individuato per la Regione Lombardia, indicata come zona rossa, l’amministrazione municipale ha ravvisato la necessità di riattivare il centro operativo comunale. Il centro operativo si pone a supporto del sindaco Elena Festari e delle autorità di protezione civile, per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di calamità. In particolare, allo stato attuale, l'obiettivo primario è di tenere monitorata la situazione sanitaria all'interno del territorio comunale, anche quale ponte per una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio. Il centro provvederà ad aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, a condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati, in caso di presenza di focolai, e a mettere in atto tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare e ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione all'eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal governo e dalla Regione. Per il momento il centro sarà operativo nella sola giornata di martedì, dalle 9 alle 17 (telefono 0373.65139, centralino del Comune). Per gli altri giorni della settimana, per ogni emergenza sarà possibile contattare il numero 335.5840069.

