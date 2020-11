Mercato spostato, minoranze polemiche

RIVOLTA D'ADDA (16 novembre 2020) - Scarsità d’informazioni sia agli ambulanti che ai cittadini. Questa la critica che i due gruppi di minoranza consiliare Rivolta al futuro e Noi per Rivolta rivolgono all’amministrazione comunale riguardo al trasferimento del mercato settimanale che mercoledì scorso da viale Isonzo è stato spostato in piazza Ferri. Per mercato settimanale, in tempi di zona rossa, si intende quello formato dai soli banchi alimentari, gli unici consentiti dall’ultimo Dpcm. L’amministrazione comunale, data la forma limitata in cui è autorizzato, dallo scorso mercoledì ha deciso di riportare il mercato degli alimentari nella sua sede storica in piazza Ferri, davanti all’oratorio, trasferendolo da viale Isonzo, dove era stato provvisoriamente collocato quando le disposizioni governative ne avevano stabilito la riapertura al completo, ad inizio estate.

Lapidario il sindaco Fabio Calvi: «Mi risulta sia stata inviata una mail a tutti i commercianti interessati, e sul sito web comunale l’avviso di spostamento del mercato è stato pubblicato».

