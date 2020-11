Storici giardini di Porta Serio: i più votati della provincia

CREMA (16 novembre 2020) - Un po’ a sorpresa i giardini di porta Serio sono il luogo del cuore dei cremaschi, almeno stando ai voti raccolti dal parco pubblico di piazzale delle Rimembranze nell’annuale concorso promosso dal Fondo per l’ambiente italiano e dedicato proprio a monumenti, edifici, ma anche spazi naturalistici della Penisola. Non il Duomo, non la basilica di Santa Maria e nemmeno il Torrazzo. I cremaschi votano lo storico parco, le cui origini risalgono addirittura all’epoca napoleonica. Sono decine i siti degni di nota del Cremasco e del resto della provincia che sono stati candidati al concorso 2020 (lo può fare chiunque, basta collegarsi al sito del Fai): i giardini di porta Serio hanno ottenuto oltre 2.200 voti (c’è tempo per esprimere la propria preferenza sino al 2 dicembre) che ne fanno il luogo del cuore più votato dell’intera provincia, il 21esimo in Lombardia.

