Nuova viabilità, il Comune cancella tutta l’area pedonale

BAGNOLO CREMASCO (15 novembre 2020) - «Ripristinare la circolazione veicolare in via Salita di Santo Stefano per agevolare il deflusso dei veicoli da piazza Aldo Mmoro e da via Roma». Questa modifica della viabilità del centro storico, con la cancellazione della zona vietata alle auto voluta dalla precedente amministrazione, è contenuta nell’ordinanza emanata dal sindaco Paolo Aiolfi e fa parte di una serie di modifiche alla viabilità del paese decise dalla giunta. Immediata la polemica da parte dell’ex maggioranza di Progetto Bagnolo. «L’amministrazione comunale – scrivono dall’opposizione – entra a gamba tesa sulla viabilità del paese: sono in arrivo nuovi sensi unici, alcuni come conseguenza dell’apertura della rotatoria di via Milano dopo otto mesi di attesa, ritorno al doppio senso in altre vie, chiusura di una strada e, purtroppo, la fine della zona pedonale della salita di Santo Stefano. Sembra che ci si accanisca contro la mobilità lenta, a piedi o in bicicletta, a favore di quella veicolari. Il prossimo passo sarà quello di tornare ai parcheggi selvaggi di fronte alla chiesa parrocchiale? Via fioriere, sedute, e fate strada alle auto».

