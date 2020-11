Cade dal tetto, ferito dipendente 18enne

DOVERA (14 novembre 2020) - Infortunio sul lavoro questa mattina all'Intercos, l'azienda di cosmetici di via Lodi. Un dipendente 18enne stava pulendo i pannelli del controsoffitto del capannone. Ha messo un piede in fallo ed è caduto sul pavimento da un'altezza di circa quattro metri. Fortunatamente ha riportato solo lievi conseguenze: è stato trasferito in ambulanza all'ospedale per accertamenti in codice giallo.

