Confratello di padre Pizzi stroncato dal Covid in Uganda

RICENGO (14 novembre 2020) - Un missionario comboniano, molto amico del confratello ricenghese padre Sandro Pizzi, conosciuto e aiutato da tanti cittadini, comunità, associazioni ed istituzioni cremasche e adottato dal Comune di Ricengo, frate Elio Croce, è stato colpito a morte dal Covid nella notte tra mercoledì e giovedì dopo una ventina di giorni di ricovero in ospedale. La notizia ha gettato nello sconforto tutti gli amici cremaschi, oltre a quelli del Trentino-Alto Adige dov’era nato (a Moena) 74 anni fa. «Ho appreso con grande tristezza della scomparsa del carissimo fratel Elio Croce, conosciuto anni fa in quanto grande amico dell’indimenticabile padre Sandro Pizzi», spiega il sindaco Feruccio Romanenghi, che ha incontrato varie volte il missionario a Ricengo e in Uganda dove sono stati realizzati dei progetti finanziati con i contributi cremaschi, in particolare la costruzione di una sala polifunzionale per la scuola e un dormitorio per le ragazze orfane. «Ricordo con molto piacere che ogni volta che mi recavo in Uganda, desiderava accompagnarmi per illustrarmi i lavori in corso d’opera, i suoi progetti e la necessità di trovare qualche volontario italiano per insegnare il lavoro dei campi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO