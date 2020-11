La prima linea è contagiata

CREMA (13 novembre 2020) - I contagi salgono non solo tra i cittadini, ma anche tra il personale dell’ospedale Maggiore. A ieri, erano 25 i dipendenti a casa in quanto positivi. Tra loro anche medici, infermieri e ausiliari. «Altre 50 persone – spiega il direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale Germano Pellegata – sono costantemente sottoposti a controlli in quanto contatti stretti di positivi. Vengono comunque al lavoro». Numeri che se continuassero a crescere potrebbero creare serie difficoltà al funzionamento dei reparti, in particolare delle aree dedicate ai pazienti Covid 19. Da non dimenticare, comunque, che l’ospedale sta assumendo nuovi medici, in particolare pneumologi. Sono nove in totale gli specialisti che andranno ad aggiungersi al team attuale, raddoppiando di fatto lo staff del nosocomio cittadino. Alcuni di loro hanno già preso servizio.

