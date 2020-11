Riportato al nido senza esito del tampone, genitori a rischio denuncia

CREMA (13 novembre 2020) - Mamma e papà del bambino potrebbero essere denunciati penalmente per il mancato rispetto delle normative anti contagio, contenute nell’ultimo Dpcm». Così ieri l’assessore al Welfare e vicesindaco Michele Gennuso ha fatto il punto su quanto avvenuto nei giorni scorsi in uno dei due asili nido comunali della città. Un bambino è tornato a scuola, mancando però ancora la certezza della sua negatività al virus. Risultato poi positivo, questa situazione ha ovviamente comportato l’isolamento fiduciario per tutti gli altri. Mercoledì, Gennuso e il sindaco Stefania Bonaldi hanno scritto una lettera ai genitori: «Martedì mattina abbiamo avuto notizia della positività del bimbo, a seguito del test di fine ottobre. Ora, è chiaro che il bimbo è stato portato al nido nei giorni 9 e 10 nelle more del risultato del tampone oppure, cosa ancora più grave, omettendo l’esito positivo dello stesso. Entrambi i comportamenti sono vietati e, acquisite le doverose relazioni da parte di Ats Val Padana circa la dinamica dei fatti, è nostra intenzione procedere immediatamente a denunciare quanto accaduto, che non può restare impunito».

