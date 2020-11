Proteste, nasce un comitato: gli inquilini alzano la voce

CREMA (13 novembre 2020) - Nasce un comitato degli inquilini delle case popolari della città (circa 900 alloggi tra quelli di proprietà del Comune gestiti dall’Aler e quelli dell’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale): obiettivo dare voce a chi vive negli appartamenti ad affitto calmierato e moderato per segnalare i problemi e le necessità. I promotori sono: Giuseppina Gipponi, Carla Tosi, Barkha Burkey, Ilaria Chiodo, Hafid Mohammed, Elda Piloni, Lajhar Abdel Kaber, Francesco Giavardi, Enrico Fardella, Stelvio Locatelli e Mario Lottaroli. «Servono lavori di manutenzione, che purtroppo vengono effettuati con tempistiche molto lunghe e a volte non sono portati a termine a regola d’arte» spiegano i fondatori. Per raccogliere le necessità degli inquilini sono stati già promossi incontri ed è stato distribuito un questionario.

