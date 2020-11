Caso allagamenti, vertice Padania Acque-Comune

VAIANO CREMASCO (12 novembre 2020) «Abbiamo coinvolto Padania acque, con l’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi, che si è dimostrato estremamente comprensivo e collaborativo. Nell’incontro a cui ha partecipato gli abbiamo illustrato la situazione dei continui allagamenti che avvengono in paese, in primis in via Michelangelo. Abbiamo concordato un vertice tecnico tra i nostri e i loro responsabili, per capire come intervenire per ovviare agli inconvenienti, che capitano con più frequenza tra la primavera e l’autunno». Così il sindaco Paolo Molaschi ha fatto il punto ieri, dopo la riunione che si è tenuta nei giorni scorsi. Con lui al tavolo anche il vicesindaco Giuseppe Riccardi. Al centro dell’attenzione gli allagamenti in via Michelangelo, ma anche in altre zone residenziali del paese, che si verificano con sempre maggiore frequenza in occasione di piogge abbondanti. Un problema che va a colpire decine di famiglia, con scantinati e garage che si riempiono d’acqua, per via del cattivo funzionamento del sistema di raccolta e smaltimento della pioggia. Proteste in merito si sono susseguite a più riprese negli ultimi mesi. Anche le opposizioni sono intervenute puntando il dito contro la giunta, rea, secondo le minoranze, di non fare abbastanza per la risoluzione della vicenda. «Innanzitutto sarà necessaria una video ispezione delle tubature, cosa di cui si dovrà occupare Padania, che ha il personale e il know how per procedere – prosegue Molaschi –: un’indagine che permetta poi valutare un intervento di manutenzione straordinaria che sia finalmente risolutivo».