Su Facebook inneggia alla violazione delle norme anti Covid, denunciato 49enne di Rivolta

RIVOLTA D'ADDA (11 novembre 2020) - In un commento su Facebook ha incitato i cittadini a violare le norme anti Covid. Un 49enne di Rivolta d'Adda è stato denunciato per istigazione a disobbedire alle leggi.

Il provvedimento è frutto del costante monitoraggio del web messo in atto dai carabinieri. I militari hanno intercettato i commenti dell'uomo a corredo di un post che riportava la notizia della chiusura di locali pubblici, effettuata dagli stessi carabinieri di Rivolta D’Adda e Agnadello, per violazioni alle normative nazionali e regionali in materia di contenimento dell’epidemia. Il 49enne inneggiava alla disobbedienza sociale e alla violazione delle disposizioni anti Coronavirus.