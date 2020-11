Il giallo di Sabrina, attesa per il Dna

CREMA (11 novembre 2020) - Si preannunciavano decisivi, i giorni scorsi, per l’inchiesta sulla morte di Sabrina Beccalli e quindi per il destino giudiziario di Alessandro Pasini, l’impiegato cremasco in carcere dal 18 agosto, con l’accusa d’aver assassinato la 39enne e d’averne distrutto il cadavere. Ma sabato sono scaduti i due mesi di tempo a disposizione delle anatomopatologhe Cristina Cattaneo e Debora Mazzarelli, incaricate dal sostituto procuratore cremonese Lisa Saccaro di eseguire la perizia sulle ossa, trovate nella Panda carbonizzata della donna. E la relazione sulla comparazione del Dna, resa comunque complessa dal fatto che i reperti siano stati pesantemente intaccati dal fuoco, non è ancora stata depositata. A confermarlo è lo stesso difensore di Pasini, l’avvocato Paolo Sperolini: «A questo punto, ritengo si vada verso una proroga dei termini, per le operazioni peritali». Attorno al delicatissimo lavoro dei due medici legali, del resto, ruota l’intero cardine della indagini. Non solo dovranno infatti confermare, a meno di improbabili svolte, si tratti effettivamente dei resti della 39enne; ma pure svelare se siano in grado di fornire elementi su come sia avvenuto il decesso. E non meno cruciale è il secondo responso, ossia quello tossicologico.

