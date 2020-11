In arrivo i murales per catturare smog e polveri

CREMA (11 novembre 2020) - La giunta punta sui murales antismog, per contrastare l’inquinamento in città, soprattutto quello prodotto dai gas di scarico delle auto, ma anche dal riscaldamento e dai fumi industriali. La proposta era stata lanciata un anno fa dal Movimento Cinque Stelle, trovando riscontro positivo anche nel centrosinistra. Si tratterebbe di coinvolgere giovani writer per abbellire la città e nel contempo contribuire a migliorare la qualità dell’aria. I murales antismog vengono dipinti con una speciale vernice chiamata airlite. Si tratta di un materiale a base di biossido di titanio, che con la luce solare ha effetti catalitici, ossia trasforma le sostanze inquinanti in sali inorganici che non deturpano l’aria. In pratica consente di assorbire le polveri. Dodici metri quadri neutralizzano gli scarichi giornalieri di un’auto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO