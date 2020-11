Paullese, è vinta la battaglia contro gli «incivili dei rifiuti»

CREMA (11 novembre 2020) - A giudicare dai dati diffusi mensilmente – in occasione delle uscite degli operai di Linea gestioni per la pulizia dell’ex statale – sembra essere vinta la battaglia dei Comuni della Paullese contro l’abbandono di rifiuti sull’arteria. «Attenzione però a non abbassare la guardia — avverte Matteo Gramignoli, assessore all’Ambiente del Comune di Crema —: la convenzione, che prevede l’intervento mensile di recupero del materiale, deve andare avanti. Sono convinto che basterebbe un breve periodo di stop a questo servizio, per ritrovarci nuovamente con cumuli di rifiuti buttati lungo le piazzole di sosta e i guardrail». L’ultima uscita degli incaricati di Linea, la società che ha in appalto la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel Cremasco, ha prodotto una raccolta di solo 200 chilogrammi di immondizia. Uno dei quantitativi più bassi dall’inizio dell’anno. In generale, tranne ad agosto quando ci fu un’impennata a quota 720 chili, negli ultimi sei mesi la situazione sembra essersi stabilizzata.

