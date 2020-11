Sindaco a processo: «Ma sono tranquillo»

RIPALTA CREMASCA (10 novembre 2020) - Il sindaco Aries Bonazza, al secondo mandato alla guida del paese, è stato rinviato a giudizio, ieri mattina, dal giudice per l’udienza preliminare di Cremona Pierpaolo Beluzzi. L’accusa è di tentato abuso in atti d’ufficio, in relazione all’assegnazione diretta, comunque non avvenuta, dell’organizzazione delle manifestazioni culturali del Giugno Ripaltese 2016, un incarico da 5 mila euro di valore. Per Bonazza, che non ha chiesto riti alternativi ed ha dichiarato a La Provincia d’essere «assolutamente tranquillo non avendo fatto nulla di male» ed è difeso dagli avvocati Giulia e Gabriella Bravi, il processo si aprirà il 2 di febbraio.

