Tamponamento da brividi, due feriti

DOVERA (9 novembre 2020) - Tamponamento lungo la Paullese nel tratto rettilineo tra Spino a Dovera. Ferito, in modo non grave, un 31enne lodigiano alla guida di un furgone di una ditta di ristorazione e contusioni per il 50enne autista di un camion di un'impresa edile. Per soccorrere il più giovane - che ha riportato un trauma cranico con lieve perdita della memoria - è arrivato anche l'elisoccorso. In base ad una prima ricostruzione dell'accaduto il furgone della vita di ristorazione avrebbe tamponato il camion fermo sul ciglio della strada per un problema tecnico. La Paullese è rimasta chiusa al traffico in direzione di Crema.