Crema, sono 277 i positivi: impennata di 36 casi nel weekend

CREMA 9 novembre 2020) - Ieri la sindaca Stefania Bonaldi ha fatto il punto sui casi di Covid19 in città: "I numeri sono aggiornati a sabato - ha spiegato -: si contano 277 persone con contagio attivo, incrementate di ben 36 unità fra venerdì e sabato. Sono invece 916 i casi totali di contagio, quelli ufficiali e conclamati, dall'inizio della pandemia". Questo il dettaglio per fasce d'età: 9 bambini hanno meno di 10 anni, 40 ragazzi fra i 10 e i 19 anni, 31 giovani fra i 20 ed i 29 anni, 24 hanno dai 30 ai 39 anni, 58, e sono il gruppo più numeroso, da 40 a 49, 51 adulti hanno dai 50 ai 59 anni,b40 dai 60 ai 69 anni e, infine, 24 hanno dai 70 anni in su. "Molti di loro - conclude Bonaldi - , la maggior parte, si sta curando al domicilio, con una sintomatologia leggera e gestibile a casa, sotto il monitoraggio dei medici di medicina generale, di Ats e del Centro multiservizi di Asst. Il nostro Ospedale sabato contava in tutto 114 pazienti Covid19 ricoverati, con un incremento di 14 unità rispetto al giorno prima. Di questi 114 pazienti, 82 (+9 rispetto a venerdì) con sintomi acuti, 24 (+3) in terapia sub-intensiva (cioe' ventilati) mentre 8 (+2) in terapia intensiva (intubati)".