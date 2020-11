Crema, centro storico svuotato

CREMA (8 novembre 2020) - Un triste ritorno al passato: scene purtroppo già vissute tra marzo e aprile. Oggi, prima domenica in zona rossa, la città si presentava con un aspetto spettrale. Un deserto quasi assoluto, salvo qualche auto lungo le strade principali e pochissimi sparuti pedoni e ciclisti in centro. Non molto diversa la situazione nel Cremasco e nei paesi del territorio: 160 mila abitanti che stanno osservando alla lettera le disposizioni del Dpcm, come già fecero sei mesi orsono. Non si può certo dire che i Cremaschi non stiano facendo la loro parte per combattere il virus.

