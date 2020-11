Parco del Tormo. Un piano per la rinascita

PANDINO (9 novembre 2020) - Una nuova cartografia del Parco di interesse sovracomunale del fiume Tormo, che tenga conto di tutte le modifiche intercorse negli ultimi 15 anni nel territorio cremasco e non solo, basti pensare al raddoppio della Paullese e dunque alle nuove strade di servizio. Ad essa si aggiunge la possibilità di piantumare decine di nuovi alberi al posto di quelli morti per il trascorrere degli anni, oppure abbattuti dalle intemperie, o ancora uccisi dai parassiti.

«Sono tutti obiettivi che vogliamo portare avanti per ridare una nuova immagine turistica al parco, ma soprattutto per assicurare nuovi corridoi naturalistici e contribuire così alla fruizione del territorio da parte di pedoni e ciclisti», sottolinea Piergiacomo Bonaventi, sindaco di Pandino e presidente dell’ente parco di cui fanno parte anche i Comuni cremaschi di Dovera, Palazzo Pignano, Agnadello e Monte, oltre a Arzago d’Adda, Crespiatica, Corte Palasio, Abbadia Cerreto. In cassa ci sono 27 mila euro.

