Visita in Comune di padre Maccalli

CREMA (6 novembre 2020) - Visita in Comune, questa mattina, di padre Gigi Maccalli, accompagnato dal vescovo Daniele Gianotti, ricevuto dal sindaco Stefania Bonaldi. "Stamattina - si legge sul profilo Facebook del sindaco di Crema - abbiamo invitato padre Gigi, insieme al vescovo Daniele, per rimuovere lo striscione "Liberate Padre Gigi" appeso alla Torre Pretoria e regalarglielo! È stata l'occasione per trasmettergli, finalmente dal vivo, la partecipazione e l'affetto di tutti i cremaschi e le cremasche, fedeli e laici, per la sua drammatica vicenda, ma anche per il lieto epilogo. Un momento emozionante, che personalmente - conclude Bonaldi - conserverò come un ricordo prezioso, un raggio di sole, in un momento in cui abbiamo fame di luce e di speranza".

