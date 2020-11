Falsa denuncia di auto rubata, denunciati marito e moglie

PANDINO (6 novembre 2020) - Una coppia residente a Spino d'Adda, 50 anni lui e 46 la moglie, è stata denunciata dai carabinieri di Pandino. Tutto è partito quando l'uomo presentava una denuncia per il furto della sua autovettura. Le indagini svolte dal personale della Stazione portavano a scoprire che l’autovettura risultava, in realtà, già da oltre un mese, essere stata radiata per la successiva esportazione verso un altro paese europeo, la Bulgaria, come da richiesta già presentata al PRA. All’esito degli accertamenti, quindi, il 50enne veniva deferito in stato di libertà insieme alla moglie, in quanto in concorso tra loro simulavano il furto del veicolo.

