Camion abbatte il portale del ponte di via Cadorna

CREMA (5 novembre 2020) - Abbattuto da un camion il portale del ponte sul fiume Serio di via Cadorna. Pochi minuti fa un mezzo pesante in uscita dalla città non ha rispettato il divieto di transito per i camion. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale e della polizia locale. Il ponte è stato chiuso al transito. Si sono subito formate lunghe code in entrambe le direzioni. Il portale era stato installato l'estate scorsa per impedire il passaggio dei mezzi di peso superiore alle 3 tonnellate e preservare così il ponte, dopo i problemi di staticità riscontrati dai tecnici.