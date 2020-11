Addio a Bertocchi, pioniere dei mobili in Tv

VAILATE (6 novembre 2020) - Si terranno questo pomeriggio, dalle 15, in chiesa parrocchiale, i funerali di Gianfranco Bertocchi, per tutti Franco, storico titolare del locale mobilificio La Vecchia Filanda. Aveva 80 anni. Trevigliese di nascita e vailatese d’adozione, Bertocchi era un imprenditore, ma è stato anche un uomo di sport ed era noto al pubblico come uno dei re delle telepromozioni che, a partire dagli anni Novanta, in termini di ascolti fecero la fortuna di canali come Studio Tv1 Treviglio e TRS TV di Vailate. Su queste e su tante altre emittenti locali imperversavano gli spot che lo vedevano protagonista, con uno stile del tutto personale, fatto di monologhi in cui mescolava l’italiano con il dialetto e celebri improvvisazioni.

Memorabili le scene in cui esaltava i mobili della sua azienda contrapponendoli ad altri, scadenti, da lui presi a martellate e bruciati in cortile al grido (letteralmente) di «Questi non sono mobili della Vecchia Filanda». Gli spot gli diedero una notorietà, che superò anche i confini dell’etere locale: di lui si ricordano le partecipazioni a programmi Rai, gli inviti di Pippo Baudo, il rilancio divertito di Mai dire tv della Gialappa’s Band.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO