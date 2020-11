Multe non pagate, crediti per 352 mila euro

PALAZZO PIGNANO (5 novembre 2020) - Ci sono 142 mila euro di multe non pagate nel 2016, che con gli interessi di mora e le spese di notifica significano ben 352 mila euro, che il Comune vuole incassare. «Si tratta – spiegano dagli uffici dell’ente – di sanzioni al codice della strada emesse quattro anni orsono e non pagate nei termini di legge: si rende necessario provvedere in toto all’iscrizione a ruolo delle stesse, al fine di recuperare in modo coattivo i relativi importi». Il Comune ha dunque dato il via alle ingiunzioni per la riscossione delle multe. «Statisticamente – spiega il sindaco Rosolino Bertoni – credo sia possibile recuperare il 10-15% di questa cifra». Soldi che sarebbero poi vincolati per legge alle spese per la sicurezza stradale. Le multe a cui fa riferimento il documento pubblicato dal Comune, riguardano sia l’autoevlox fisso che da alcuni anni è in funzione sulla provinciale Melotta, all’altezza dell’incrocio con via Materna e la frazione di Cascine Gandini, sia il semaforo vista red di via Roma a Palazzo.

