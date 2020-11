Nascosti nel cassone di un tir, denunciati quattro clandestini

ROMANENGO (4 novembre 2020) - Sente rumori provenienti dal rimorchio, si ferma per controllare il camion e, proprio in quel momento, quattro persone scendono dal cassone e scappano. Sono stati tutti rintracciati dai carabinieri di Romanengo e Soncino: si tratta di quattro afgani, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, denunciati per essere entrati illegalmente in Italia.

L'episodio risale alla mattinata di ieri. L'autista del camion - targa romena, in arrivo dalla Slovenia, sta percorrendo la Ss35 tra Romanengo quando si accorge di un rumore proveniente dal retro del mezzo pesante. Il conducente accosta, apre il rimorchio e in quel momento i quattro giovani scendono e fuggono attraverso i campi. Il camionista, del tutto inconsapevole della presenza degli stranieri all'interno del tir, chiama i carabinieri e i militari si mettono sulle tracce dei fuggivi: li rintracciano poco dopo nella zona di Agro di Romanengo. Al termine degli accertamenti effettuati, tutti e quattro, sprovvisti di documenti personali, vengono denunciati in stato di libertà per ingresso illegale nello stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO