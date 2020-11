Oggi Crema scende in piazza contro il Dpcm

CREMA (4 novembre 2020) - Oggi alle 18 in piazza Garibaldi è in programma la manifestazione di protesta contro i Dpcm del governo che hanno introdotto chiusure e limitazioni di orari per svariate attività. Gli organizzatori, tra cui ristoratori, baristi e gestori di ventura fitness locali, confermano le loro intenzioni pacifiche. "La manifestazione è confermata - scrivono - sono inoltre confermati gli intenti di tale mobilitazione, che vuole essere totalmente apolitica e solidale nei confronti delle categorie di lavoratori colpiti dagli innumerevoli DPCM e dalle scellerate ordinanze regionali. Vogliamo essere una risposta educata, civile, unita, composta e compatta. Come la nostra cittadina. Com'è Crema". Poi l'avviso a chi avesse altro in mente: "La protesta verrà effettuata nel completo rispetto delle norme, ogni facinoroso verrà allontanato dalle autorità competenti per permettere la buona riuscita dell'evento".

