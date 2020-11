Un euro all’ora preso in più: «E poi noi saremmo gli eroi»

CREMA (3 novembre 2020) - Il «caso» riguarda 550 medici che hanno lavorato per l’Ats Valpadana dal 2007 (allora era ancora Asl) al 2019. L’unico che per il momento ha deciso di renderlo pubblico è il medico Claudio Londoni, ora la lavoro nel reparto di gastroenterologia dell’ospedale di Crema: «Se loro hanno avuto il coraggio di farlo — sintetizza —, allora io ho il coraggio di parlarne rendendolo pubblico per far comprendere come siamo trattati. E poi dicono che noi siamo eroi». La «colpa» sua e di tanti altri colleghi è di essere stato pagato un euro lordo in più all’ora. Al medico ospedaliero è stato quindi chiesto di restituire all’Ats un determinato importo, che - va detto subito - non è uguale per tutti i medici interessati. Per il camice bianco cremasco è stata quantificata la cifra di 3.527,96 euro. Ma la questione economica almeno per il medico cremasco passa decisamente in secondo piano, anche se ad alcuni suoi colleghi sono arrivati importi da saldare anche di 20mila euro. Londoni intende sottolineare il trattamento a loro riservato, soprattutto in un periodo come questo, dove la pandemia richiede il massimo sforzo di tutti i sanitari, ai quali viene riservato simile trattamento.

