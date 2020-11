Ex Finalpia, il Pd: «L’immobile? Va subito venduto»

CREMA (3 novembre 2020) - Il Partito Democratico veste i panni di avvocato difensore del Cda della Fondazione Finalpia e si unisce alla schiera di chi vorrebbe vendere la ex colonia marina cremasca, trasformata in Hotel del Golfo. «In merito alle vicende giudiziarie che hanno visto coinvolte la società Comfort Hotels che, dal 2015 al 2019, ha gestito la struttura alberghiera di Finale Ligure - affermano il segretario cittadino Antonio Geraci e il capogruppo Jacopo Bassi - riteniamo opportuno e necessario rimarcare come i fatti siano, in modo inconfutabile, tutti interni alla società di gestione e che la Fondazione e tutti i membri del suo Cda ne siano completamente estranei».

