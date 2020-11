Scoppia la 'guerra' delle campane

CASALETTO VAPRIO (2 novembre 2020) - Campane si, campane no. Ci sono persone alle quali danno fastidio ed altre che, abituate a sentirle, le considerano semplicemente una normale parte della loro quotidianità. A Casaletto Vaprio, via social network, nei giorni scorsi è scoppiata una sorta di battaglia delle campane originata da un post di protesta di una cittadina che si è lamentata del suono di questi strumenti che, oltretutto, nel corso di una giornata si sono sentite più frequentemente del solito. «A volte vi sono degli interventi di ordinaria manutenzione sulle campane – spiega il parroco don Achille Viviani che non intende aprire una discussione - per i quali i tecnici incaricati fanno delle prove di suono. Tutto qui. Niente di strano». La lamentela della cittadina ha tuttavia innescato una serie di reazioni fra i suoi compaesani, tutte a favore delle campane, che nel comune dell’Alto Cremasco scandiscono sia le ore che le mezzore.

