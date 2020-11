Fondazione Barni case anche ai papà single

DOVERA (2 novembre 2020) - La società cambia e dunque è venuto il momento che anche la Fondazione villa Barni si adegui. Nei giorni scorsi, il consiglio ha deciso di affittare quattro dei 18 appartamenti del complesso socio assistenziale di Roncadello (adiacente alla villa settecentesca) a genitori single o comunque a persone sole in difficoltà economica, dietro il pagamento di un canone calmierato. Da sempre gli alloggi della fondazione (18 in tutto) erano stati destinati gratuitamente a famiglie, in particolare a coppie di anziani che con la sola pensione di uno dei due coniugi avrebbero altrimenti faticato a tirare la fine del mese. Ovviamente escluse dai contratti di affitto le utenze, sempre a carico degli inquilini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO