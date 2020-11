Spino ad alto rischio: «Noi, vicini a Milano...»

SPINO D'ADDA (1 novembre 2020) - La drammatica situazione dei contagi nell’area milanese – migliaia di nuovi casi ogni giorno – fa sentire i suoi effetti negativi anche nel Cremasco, in particolare nei paesi al confine con l’hinterland. Emblematico quanto sta accadendo a Spino d’Adda dove il Covid 19 non aveva colpito così duramente nel corso della prima ondata, come invece è capitato in molti altri centri della provincia. Tra febbraio e maggio erano stati «solo» 51 i residenti contagiati dal virus. Adesso, invece, in meno di un mese questa quota è già stata superata: a ottobre i casi positivi emersi sono stati 54. Se la scorsa primavera il lockdown aveva portato con sé preoccupazioni e angosce meno pressanti che altrove, ora non pare essere la stessa cosa. Sull’esplosione di casi spinesi influisce ovviamente – come nel resto della Lombardia – l’altissimo incremento del numero di tamponi giornalieri che vengono effettuati, rispetto a quelli che si facevano a marzo e aprile. Ma potrebbe giocare un ruolo importante anche il fatto che moltissimi residenti del paese in riva all’Adda studino o lavorino proprio a Milano e nel resto dell’area metropolitana.

