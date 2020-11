«Viaggio al centro della terra» con Tosetti

CAPERGNANICA (1 novembre 2020) - Al centro della terra. Come nel cuore di ogni essere umano. Come a cercare da dove si arriva, cosa si cerca e cosa faccia sentire vivi. Fill rouge è la collezione. «Viaggio al centro della terra», il terzo progetto fotografico e multimediale studiato dallo stilista cremasco Andrea Tosetti per presentarne tutti i capi. Gli elementi naturali, «omaggio a ciò che è reale e rappresenta la vita», sono stati alla base della nuova ispirazione di Tosetti e si sono trasformati in suggestioni uniche, per la presentazione della collezione. Lo shooting fotografico «Viaggio al centro della terra», fa seguito ad Aria e Acqua, in cui le modelle sono state ritratte con gli abiti realizzati dallo stilista sott’acqua (nella piscina Blu Pandino) e fluttuanti nell’aria (con lo sfondo del villaggio industriale patrimonio dell’Unesco di Crespi d’Adda). Per l’ultima intuizione di Tosetti, sono state le Grotte del sogno di San Pellegrino (Bergamo) a ospitare il set. La direzione di Oter-Orobie Tourism e le loro guide hanno accettato di buon grado la proposta dello stilista e hanno aiutato il suo team a realizzare il servizio fotografico e video, trasmesso poi sui canali social e il sito del professionista nel campo della moda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO