Violazione della quarantena fiduciaria, denunciato 18enne

BAGNOLO CREMASCO (31 ottobre 2020) - I carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco, nell’ambito dei servizi perlustrativi per il controllo del territorio anche finalizzati al controllo del rispetto delle normative introdotte sia dal Governo con specifici Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia dalla Regione Lombardia con specifiche ordinanze, hanno denunciato un cittadino italiano 18enne per la violazione della quarantena fiduciaria impostagli dall’autorità sanitaria. I militari, dopo aver fermato un’autovettura con a bordo quattro giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni, da controlli effettuati appuravano che il più grande dei quattro risultava in quarantena fiduciaria per essere stato in contatto stretto con persona positiva al Covid-19. Alla fine degli accertamenti veniva quindi denunciato per la violazione al protocollo sanitario. Gli altri tre ragazzi in macchina con lui venivano informati di rimanere a casa e segnalati all’A.T.S. per l’attivazione del previsto protocollo sanitario.

