Chiusi tre bar per violazioni alle normative anti-Covid 19

RIVOLTA D'ADDA (31 ottobre 2020) - I carabinieri della Stazione di Rivolta D’Adda, nell’ambito dei servizi perlustrativi per il controllo del territorio anche finalizzati al controllo del rispetto delle normative introdotte sia dal Governo con specifici Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia dalla Regione Lombardia con specifiche ordinanze, hanno provveduto alla chiusura di tre esercizi pubblici contestando le dovute violazioni amministrative con la chiusura dell’attività per giorni 5 per due di questi e 4 per il terzo.

Nell’ambito dello stesso servizio sono state contestate anche violazioni amministrative a tre cittadini italiani, tra i 24 e i 44 anni, e a due cittadini rumeni, di 30 e 34 anni, tutti residenti ad Agnadello perché creavano assembramenti dinanzi ad un bar.

