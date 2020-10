«Ospedale dei poveri», obiettivo 10 posti letto in più

PANDINO (31 ottobre 2020) - Una catena di lavori, inaugurata nei mesi scorsi con il rifacimento del tetto della vecchia sede che si affaccia su via Borgo Roldi e ospita oggi al piano terra il punto prelievi, convenzionato con l’Azienda socio sanitaria territoriale di Crema. Non si fermano i cantieri alla casa di riposo «Ospedale dei poveri». La Fondazione ha in animo di trasferire le due anguste camere mortuarie che ancora hanno sede nel vecchio ospizio, dietro la chiesa dell’attuale struttura. In questo modo si potrà procedere a liberare spazi utili per trasferirvi gli uffici amministrativi della casa di riposo. Una catena di lavori e di spostamenti che permetterà di ristrutturare un’ala dell’«Ospedale dei poveri» per avere nuove stanze per gli anziani, portando così i posti letto da 106 a 116.

