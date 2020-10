Eroina, ora è allarme sociale. In campo operatori di strada

CREMA (31 ottobre 2020) - Unità di strada, formate da educatori e personale specializzato, per contrastare il consumo di droga, in particolare la piaga dell’eroina in città. Secondo le stime ufficiali, ci sono almeno 400 persone dipendenti da questa sostanza stupefacente. In campo il Comune, la cooperativa sociale Krikos, ente capofila, la cooperativa Bessimo e l’Azienda socio sanitaria territoriale di Crema. I fondi a disposizione ammontano a quasi 160 mila euro e arrivano dalla Regione. I due terzi circa degli eroinomani frequentano quasi ogni giorno il Serd di via Medaglie d’Oro, il servizio di riabilitazione dalle dipendenze dell’Asst. Gli altri si affidano agli operatori della cooperativa Bessimo, che gestisce lo spazio di ascolto comunale ed ha la propria sede nell’ex Macello. Contando l’intero territorio cremasco, le persone con problemi di dipendenza, non solo da eroina, ma anche da alcolici, che si rivolgono al Serd sono oltre un migliaio ogni anno. L’obiettivo delle unità di strada viene definito dall’accordo di parternariato tra gli enti coinvolti, approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, e si sviluppa attraverso il progetto «Includiamo sul Serio».

