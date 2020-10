Malore fatale, 72enne muore in strada

VAILATE (29 ottobre 2020) - Si è sentito male al volante della sua auto: è riuscito ad accostare e a chiedere aiuto, ma all'arrivo dei soccorritori non c'era più niente dare. Infarto fatale per un 72 enne del paese, morto stamane alle 10 in via Zambelli, nel centro del paese. Sul posto anche i carabinieri della stazione.

