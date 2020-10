Covid, quarta elementare in quarantena

VAILATE (29 ottobre 2020) - Primo caso di una classe in quarantena fra i plessi scolastici facenti capo all'istituto comprensivo di Trescore. Si tratta di una quarta elementare di Vailate in cui un alunno, sottoposto a tampone, è risultato positivo al Covid. Una volta avuta, ieri pomeriggio, la notizia della positività dell'alunno, la dirigente scolastica Albertina Ricciardi ha posto la classe in quarantena a partite da oggi ed è scattata la procedura prevista dalla normativa che comporta l'attivazione della didattica a distanza.

