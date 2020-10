Gestopark e Comune si lasciano, ma senza contenzioso

CREMA (29 ottobre 2020) - Gestopark e Comune si lasciano, ma lo fanno da buoni amici, senza dunque scannarsi in tribunale. In scadenza nel 2021, non verrà rinnovato il contratto di gestione dei parcheggi a pagamento partito nel 2016. Lo hanno annunciato oggi in Comune il sindaco Stefania Bonaldi e l'assessore alla Mobilità Fabio Bergamaschi.

"Niente contenzioso legale, ma accordo transattivo, con il quale le parti rinunciano a ogni pretesa: il Comune corrisponderà 148mila euro a Gestopark e non riscuoterà i canoni dei mesi in cui parcheggi erano gratis, tra marzo e maggio di quest'anno, per il lockdown. Da luglio il canone che la società deve all'ente locale, è sceso da 55mila euro dai 74mila precedenti . Condizione per dare corpo all'accordo, entro un mese Gestopark dovrà attivare i tabelloni informativi sui parcheggi liberi", hanno spiegato i due. Il Comune ha contestato un grave inadempimento circa l'attivazione degli investimenti, tra cui la sensorializzazione degli stalli (comunicare in tempo reale all'utenza dove ci sono parcheggi liberi, tramite sensori che comunicano via wifi con un server e i tabelloni elettronici installati in città). Gestopark ha rivendicato la mancata attivazione, dal terzo anno di contratto, da parte dell'ente dei 530 nuovi stalli a pagamento dunque il mancato introito. "Per noi non era un obbligo, ma una possibilità", ha precisato Bergamaschi.

