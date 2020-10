Sabato manifestazione di protesta, allerta della Bonaldi

CREMA (29 ottobre 2020) - Tramite i social network, per sabato alle 18 è stata promossa una manifestazione di protesta contro l’ultimo decreto della presidenza del Consiglio dei ministri: il ritrovo sarà in piazza Garibaldi. Decine, almeno via Facebook, le adesioni. «In seguito all’ultimo decreto – scrivono i promotori – molte categorie di lavoratori messi alla fame hanno deciso, in maniera del tutto pacifica e con tutte le precauzioni del caso, di reclamare il proprio diritto al lavoro». Una protesta che si è ormai diffusa in tutta Italia, partendo dalle metropoli. In merito a quanto avvenuto nelle scorse sere in diverse città, interviene il sindaco Stefania Bonaldi: nessun riferimento diretto a quanto verrà organizzato sabato in piazza Garibaldi, ma il pensiero del sindaco in merito è quanto mai chiaro. «Leggo – scrive – che si approntano manifestazioni un po’ ovunque (ed è la prova provata, quindi, che non siamo in una dittatura). Protestare ed esprimere il proprio pensiero è legittimo, è un diritto garantito dalla Costituzione (così come la salute, peraltro). Legittimo, certo, ma sono preoccupata quando si trascende: pensate che la risposta siano gli insulti ai decisori politici, il tutti contro tutti, la ribellione o le vetrine spaccate nei centri delle città o le sassaiole? Pensate davvero che questo possa essere risolutivo? Ognuno faccia ciò che vuole, sfoghi sui social o nelle piazze la propria rabbia, ma ricordiamoci tutti che potrebbe capitare a ciascuno di noi di dover bussare alla porta di un pronto soccorso, per noi o per chi ci è più caro. Io, tra provare a fermare la crescita del virus ed essere impopolare, non ho alcun dubbio».

