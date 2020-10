Cosmesi, super tecnici: pronta la seconda edizione del corso

CREMA (28 ottobre 2020) - Si è tenuto ieri mattina in via telematica l’appuntamento inaugurale della seconda edizione del corso Its Produzioni cosmetiche 4.0, che occuperà il biennio 2020-2022. All’iniziativa di presentazione del progetto, sono intervenuti Melania De Nichilo Rizzoli, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, il sindaco Stefania Bonaldi (presidente dell’Associazione cremasca studi universitari), Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia, Maria Grazia Cappelli, segretario generale della Camera di commercio di Cremona, Giuseppe Nardiello, presidente della Fondazione Its Nuove tecnologie per la vita di Bergamo, Maria Grazia Crispiatico, dirigente scolastico dell’istituto Galilei e Ilaria Massari, direttrice di Reindustria, che ha coordinato gli interventi. Otre a Valentina Nucera, tutor del corso post diploma. Le lezioni si terranno in presenza, a partire dal 3 novembre e fino a luglio, per due annualità. Gli iscritti sono 27, di cui 20 ragazze. In totale, sono previste 2.000 ore di insegnamento, 800 delle quali di tirocinio nelle aziende del settore cosmetico. Il corso è finanziato dalla Regione, per un importo di 160 mila euro. Unico in Italia ad essere destinato alla formazione per il manifatturiero cosmetico, il corso fornirà le competenze tecniche che sono state richieste dalle aziende.

